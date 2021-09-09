Для оформления электронного больничного пациенту нужно лично прийти на прием к врачу, - НСЗУ

Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НСЗУ в Telegram.

"Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультации к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении.

Таже сообщается, что переход на электронные больничные означает, что отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.

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"Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно", - добавили в ведомстве.