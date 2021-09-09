Рада одобрила отчет ВСК по "Укрзалиныци": Состояние предприятия не позволяет ему выполнять свои основные функции
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 296 народных депутатов.
Перед голосованием, народный депутат фракции "Слуга народа" и глава комиссии Юлия Гришина, выступая с трибуны, коротко представила отчет комиссии. Она заявила, что состояние, в котором оказалось предприятие, не позволяет ему в полном объёме выполнять свои основные функции - перевозку грузов и пассажиров.
"Наша ВСК в промежуточном отчёте назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого состояния "Укрзализныци". В первую очередь, это топ-менеджмент этой компании, которые не являются профессиональными и квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые убытки государственному перевозчику", - отметила глава комиссии.
По словам Гришиной, проверка установила, что предприятие потеряло около одной трети стоимости основных фондов.
Нардеп обратилась к премьеру и министру инфраструктуры с просьбой ускорить процесс замены топ-менеджмента "Укрзализныци".