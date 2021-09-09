Войска РФ били по окрестностям Марьинки из 120-мм минометов: последствия обстрелов. ФОТОрепортаж

8 сентября войска РФ обстреляли окрестности Марьинки с применением миномета калибра 120 мм и повредили гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований РФ мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

"8 сентября 2021 г., с 23:00 до 23:16, российско-оккупационные войска осуществили обстрел с применением миномета калибра 120 мм окраине н. п. Марьинка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение стены здания, прилегающей территории).

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Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности.

"Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - добавили в штабе.









Фото: пресс-центр ОС