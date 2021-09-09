Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране

Внефракционный депутат Гео Лерос называет символичным то, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в сессионном зале прервал его выступление на фразе, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Ермак превращают всю страну в "филиал мафии".

Об этом он заявил в кулуарах Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Лерос отметил, что Тищенко, прервав выступление с критикой в адрес президента, показал, как на сегодняшний день действуют Зеленский с Ярмаком по отношению к гражданам Украины.

"Я завершил свое выступление словами о том, что господин Зеленский вместе с Ермаком стали той самой "опухолью", которую, к сожалению, уже нужно оперировать, так как ее уже невозможно изменить", - подчеркнул политик.

Комментируя заявление главы фракции "СН" Давида Арахамии о том, что Лероса и Тищенко нужно на несколько дней отстранить от посещения заседаний ВР, нардеп заявил: "один момент по поводу интеллекта Давида Арахамии - он выступил абсолютно точно также негативно, поэтому предавать ценность его словам не считаю нужным". Говоря о том, что его могут отстранить от посещения заседаний ВР, он заверил, что готов к любым действиям власти.

По словам Лероса, поведение Тищенко показывает, как на местах и в целом по стране действует власть Зеленского.

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