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"Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности", - Кулеба

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"Будем работать, чтобы США дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности", - Кулеба
По результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США определено четыре ключевых направления, по которым теперь будет вестись работа не только для того, чтобы успешно реализовать договоренности президентов Украины и США, но и для того, чтобы делать Украину крепче.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Первое направление - это оборона и безопасность. Мы будем работать, чтобы Соединенные Штаты дополнительно поддерживали укрепление украинской обороноспособности, это начиная от тренировок Вооруженных сил Украины до передачи или продажи военного оборудования и оружия по необходимости Украины", - отметил министр в ходе брифинга.

Второй блок, по его словам, - это энергетика. Кулеба указал, что встреча с министром энергетики США была очень хорошей. "Говорили не только традиционно про газ, но и про возобновляемую энергетику, водородную энергетику", - указал Кулеба.

Министр отметил, что третье направление - это технологическая и экологическая трансформация Украины.

Кулеба добавил, что четвертое направление - это укрепление демократии и верховенства права.

"Мы подтвердили свое намеренье развивать Украину именно, как демократическое государство, именно как оплот демократии в регионе, и на этом будем сосредоточены", - пояснил глава МИД.

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  • Диды Выпивали
    пипец! перед каждым из этих дебилов надо поставиь зеркало. кто с вами идиотами в мире разговаривает, прсмротрите на себя!
  • Myroslav Hrabovsky
    Ога-ога… як бути у звинувачуваннях американської преси в роботі на іноземні розвідки?
  • Senator S 01a656ec
    Согласно Доктрине Байдена,Украина единственная в Мире страна,обосравшая РАБссию Путлера военным способом,а НовоОтссоссия Путлера, от Харькова до Одессы просрана исключительно благодаря Зелемойским чуваками "Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9301
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