За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 379 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявлено 379 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 226726), зафиксировано два летальных случая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 214 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от 6 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего 5295).

Вместе с тем, за сутки госпитализировали 87 больных коронавирусом, 5 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

249 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 217700).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Святошинском (84), Соломенском (63) и в Дарницком (52).