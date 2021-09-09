План трансформации Украины рассмотрят на заседании комиссии Украина - США, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины провело заседание украинской части Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на которой украинская сторона начала подготовку предложений в повестку дня предстоящего заседания Комиссии и текста новой Хартии стратегического партнерства Украина-США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Комиссия не просто возобновит свою работу, президенты договорились, что она будет усилена и изменена таким образом, чтобы как можно лучше отвечать вызовам, которые стоят перед нашими государствами. И это тоже четкий сигнал о наличии в Вашингтоне, но также и в Киеве политической воли двигать наши отношения вперед", - отметил министр.

По словам Кулебы, еще находясь в Вашингтоне, он поручил созвать украинскую часть Комиссии стратегического партнерства, чтобы "не откладывая, не теряя ни одного часа и ни одного дня", начать работать над выполнением договоренностей президентов и над организацией заседания Комиссии.

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"Уже вчера в МИД состоялось заседание украинской части Комиссии. Мы поставили три задачи перед нашими коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии. Первое. Мы будем работать над реформой самой Комиссии, над тем, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной. Второе. Мы внесем на рассмотрение американской стороны украинский проект совместной Хартии стратегического партнерства", - добавил глава МИД.

"Мы подготовим план трансформации Украины, который был презентован президентом в Соединенных Штатах, для рассмотрения на заседании Комиссии стратегического партнерства. План трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, сделают его сильнее, а Комиссия стратегического партнерства - это инструмент, где эти проекты могут быть рассмотрены на предмет поиска финансирования и американских бизнес партнеров для их реализации", - объяснил Кулеба.

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