Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать

Глава фракция "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия напомнил, то согласно регламенту, это самое жесткое наказание, какое может быть. Он заверил, если подобное поведение повторится в сессионном зале, то виновников опять накажут.

"Если бы я дрался, я бы такое же правило использовал и против себя. Когда все будут понимать, что это норма, которую нельзя нарушать, дважды подумают, перед тем, как что-то делать", - заявил глава фракции "СН".

Арахамия также опроверг информацию о том, что Тищенко якобы вызвали в Офис Президента для разговора, а также напомнил, что в отношении Тищенко уже выносили выговор на заседании фракции за подобное поведение в сессионном зале.

Отвечая на вопрос, правда ли то, что он предложил запретить критику президента с парламентской трибуны, нардеп подчеркнул: "Нет конечно, я что похож на больного человека? Свобода слова - это наша самая большая ценность".

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Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.