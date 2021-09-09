Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать
Об этом он заявил сегодня в кулуарах ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Арахамия напомнил, то согласно регламенту, это самое жесткое наказание, какое может быть. Он заверил, если подобное поведение повторится в сессионном зале, то виновников опять накажут.
"Если бы я дрался, я бы такое же правило использовал и против себя. Когда все будут понимать, что это норма, которую нельзя нарушать, дважды подумают, перед тем, как что-то делать", - заявил глава фракции "СН".
Арахамия также опроверг информацию о том, что Тищенко якобы вызвали в Офис Президента для разговора, а также напомнил, что в отношении Тищенко уже выносили выговор на заседании фракции за подобное поведение в сессионном зале.
Отвечая на вопрос, правда ли то, что он предложил запретить критику президента с парламентской трибуны, нардеп подчеркнул: "Нет конечно, я что похож на больного человека? Свобода слова - это наша самая большая ценность".
Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.