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Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции

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Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции
Нардеп фракции "Слуга народа" Николай Тищенко готов понести ответственность за драку с внефракционным депутатом Гео Леросом.

Об этом Тищенко заявил журналистам в кулуарах парламента в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так. Поэтому когда ему (Леросу. - Ред.) было с места сказано: "Пожалуйста, по теме", он вообще не чувствовал ответственности перед обществом. Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции", - сказал Тищенко.

Он также отметил, что фракция "Слуга народа" выразила свою точку зрения относительно этой ситуации и считает, что Лерос должен сложить мандат за свои действия.

В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамии о необходимости временно отстранить их с Леросом от участия в заседаниях, Тищенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте, но "определенные действия должны применяться ко всем, кто был в то время у трибуны". Также он отметил, что представители монобольшинства обратилась к регламентному комитету и с целью получения разъяснений в отношении действий и высказываний Лероса, который "оскорблял институцию президентства в государстве Украина".

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Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.

В свою очередь глава фракция "СН" Давид Арахамия отметил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за данного конфликта.

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    как мы не понимаем (истерит тищенко!) - "он же говорил страшные вещи - правду про клована! а это преступление против вовы-гиДранта" Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции - Цензор.НЕТ 6472
  • vigo
    Судя по видео, единственные "грязные" слова, сказанные до Колиного появления Леросом, были "парочка" про Зелю и Дерьмака и "его секретарша" про Дерьмака же.
    Ты смотри, какой Коля-котлета нежный и ранимый!
    Наверное, обиделся, что "парочка" не Зеля и Коля...
  • Serg Chuk 84dc7608
    Коля Оболонский сделал анилингус Зеленскому. Пойдёт на повышение.
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