Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции

Нардеп фракции "Слуга народа" Николай Тищенко готов понести ответственность за драку с внефракционным депутатом Гео Леросом.

Об этом Тищенко заявил журналистам в кулуарах парламента в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так. Поэтому когда ему (Леросу. - Ред.) было с места сказано: "Пожалуйста, по теме", он вообще не чувствовал ответственности перед обществом. Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции", - сказал Тищенко.

Он также отметил, что фракция "Слуга народа" выразила свою точку зрения относительно этой ситуации и считает, что Лерос должен сложить мандат за свои действия.

В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамии о необходимости временно отстранить их с Леросом от участия в заседаниях, Тищенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте, но "определенные действия должны применяться ко всем, кто был в то время у трибуны". Также он отметил, что представители монобольшинства обратилась к регламентному комитету и с целью получения разъяснений в отношении действий и высказываний Лероса, который "оскорблял институцию президентства в государстве Украина".

Читайте также: Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране

Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.

В свою очередь глава фракция "СН" Давид Арахамия отметил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за данного конфликта.