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Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА

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Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА
В Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 учреждение общего среднего образования.

Об этом сообщили в Управлении образования и науки Волынской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По состоянию на 8 сентября, в Волынской области в 45 учреждениях более 80% персонала имеет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, а именно:

  • 21 учреждение общего среднего образования (общее количество 579),
  • 22 учреждения дошкольного образования (общее количество 484),
  • 1 заведение высшего образования (общее количество 9),
  • 1 заведение профессионального (профессионально-технического) образования (общее количество 14).

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Зря вообще начинали новый учебный год. Знали же как будет. Предлагаю отложить очный учебный процесс лет на 10, пока не победим коронавирис Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА - Цензор.НЕТ 5641
  • Веретено
    не пабедим, бо в школу хоч і не ходитимуть, зато шляться будуть.
  • hexen
    Почему в статистику вакцинированного персонала не включают тех кто из персонала переболел ковидом и имеют природный иммунитет - это типо вакцинированием не считается?
    и все равно весной школы придется закрыть т.к. вакцинированные через 6 месяцев уже будут иметь статус - не вакцинированные, и не успеют пройти весь курс вакцинации заново.
    почему нет требований вакцинироваться тем кто учится в учебных заведениях?, дискриминация людей получается одни должны, а другие нет?
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