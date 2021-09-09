Только 21 школа сможет работать при ужесточении карантина на Волыни, - ОГА
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В Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 учреждение общего среднего образования.
Об этом сообщили в Управлении образования и науки Волынской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По состоянию на 8 сентября, в Волынской области в 45 учреждениях более 80% персонала имеет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, а именно:
- 21 учреждение общего среднего образования (общее количество 579),
- 22 учреждения дошкольного образования (общее количество 484),
- 1 заведение высшего образования (общее количество 9),
- 1 заведение профессионального (профессионально-технического) образования (общее количество 14).