У школьников не будут требовать результаты COVID-тестов, - главный санврач Кузин

Измерение температуры перед началом занятий в школах остается обязательным, но в случае заболевания ребенка обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или экспресс-тестов пока нет.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Термометрия остается обязательной перед тем как ученик должен начать учебный процесс, если температура превышена, в таком случае ребенок должен обратиться к своему врачу. В таком случае действуем по инструкции диагностики коронавирусной болезни - это либо быстрый тест на антиген или ПЦР. Это на усмотрение врача. С другой стороны, обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов сейчас нет. И оно не будет применяться в отношении школ", - подчеркнул он.

Главный санитарный врач отметил, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки поддерживают позицию ВОЗ и ЮНИСЕФ, что школа должна быть безопасной средой, и в условиях жестких противоэпидемических ограничений закрываться последней и открываться первой.

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