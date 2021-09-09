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Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов

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Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов
Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификаты вакцинации от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

По его cловам, оба сертификата будут использоваться внутри страны.

Зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз вакцины от коронавируса, а желтый - после первой дозы.

Кузин отметил, что главная разница между документами - срок действия сертификатов. При наличии и зеленого, и желтого COVID-сертификата, будут предоставляться привилегии во время ужесточения карантина.

"Срок действия желтого сертификата - время между прививками. Но человек может пользоваться теми же услугами", - добавил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", - главный санврач Кузин

Топ комментарии

  • Привет
    "Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилоп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)😀
  • Підлога Маккартні
    А после третьей дозы какого цвета будет сертификат и какой у него срок годности?
  • Привет
    Бирка в ухо...дешево и сердито...
    Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
    Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
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