До начала следующей недели Кабмин примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников, - главный санитарный врач Кузин

Кабинет Министров Украины к концу текущей - началу следующей недели утвердит постановление, которым разрешит работу бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас разрабатывается проект постановления Кабмина, который должен быть утвержден на этой или в начале следующей недели. Мы хотим разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и заведений для тех, кто получил полный курс вакцинации", - отметил он.

По словам Кузина, все привыкли, что общепиты в "красной" зоне закрываются, в "желтой" – ограничивается количество посетителей.

"По нормам, которые предложит Минздрав, мы разрешим заведениям работать даже в "красной" зоне, если 100% персонала будет вакцинировано, и мы будем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы", - объяснил главный санврач.

Кузин добавил, что посетителей будут пускать по внутреннему COVID-сертификату.

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