"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка

У президента Владимира Зеленского 57% поддержки составляет молодежь. Также большинство симпатизирующих у "Слуги народа" также составляют молодые люди.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" заявила в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, больше всего президентскую партию поддерживает молодежь.

"Недавно вышло исследование "Поколение независимости". Если открыть его в разрезе поддержки кандидатов, то в нише "до 30 лет" в целом у Зеленского поддержка 57%. Для сравнения: у следующего кандидата этот показатель - более, чем втрое (ниже. - Ред.), а показатели других кандидатов - вообще статистическая погрешность", - подчеркнула Кравчук.

Нардеп отметила, что чем младше этот избиратель, тем больше поддержка.

Полный текст интервью с Евгенией Кравчук читайте здесь.

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