Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала
Об этом сообщает местное издание Novinky, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он сказал журналистам, что ему нечего бояться, потому что именно он пострадал. Полиция по-прежнему не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля он находится в Чехии и публично выступает против своего отца.
"Я сейчас концентрируюсь, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу", - сказал 38-летний Бабиш-младший журналистам.
Сын премьер-министра обратился в полицию из-за поездки в Крым в январе 2018 года. Полиция расследовала дело по подозрению в задержании и ограничении личной свободы. На основании сегодняшнего допроса они решат, продолжать ли расследование.
Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС. В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.
Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.
Сын чешского премьера в 2018 году рассказал журналистам, его отец хотел скрыть его после громкого скандала. По его словам, он против своей воли оказался в оккупированном Крыму.
Ключевую роль в перемещении Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, которые работали на премьер-министра Чехии. Жена Дита Протопопова была советником Министерства здравоохранения и психиатром, которая лечила Бабиша-младшего. Ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.
Андрей Бабиш подтвердил, что его сын был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.
Позже стало известно, что сын Бабиша во время пребывания в оккупированном Крыму познакомился с украинкой, за которой затем отправился в Кривой Рог.
Премьер-министр утверждает, что его сын страдает шизофренией, и отрицает его версию. Судебное преследование членов семьи Бабиша по делу о "Гнезде аиста" уже прекращено. Теперь только премьер-министру и его бывшей советнице выдвинуты обвинения, оба отрицают свою вину.