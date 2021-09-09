"Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента УЗ, - отчет ВСК ВР

Критическое состояние УЗ не позволяет ей в полной мере выполнять перевозки пассажиров и грузов - вывод ВСК.

Временная следственная комиссия признала, что "Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства. Об этом заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние, в котором оказалось государственное предприятие "Укрзализныця", уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Это перевозки грузов и это перевозки пассажиров. Наша ВСК в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого положения "Укрзализныци". Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, который не является профессиональными, квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые потери государственном перевозчику", - отметила Гришина.

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Депутат подчеркнула, что временная следственная комиссия пришла к выводу, что руководство не сохраняет и не развивает государственное предприятие. В частности, проверкой была установлена потеря трети стоимости основных фондов и хроническое невыполнение инвестиционных планов.

"За 5 лет, которые мы исследовали, "Укрзализныцей" план капиталовложений выполнен лишь на 65%. И представьте себе, что не освоены в этом направлении почти 30 млрд гривен. В результате инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии. В результате вопрос безопасности движения в Украине стал уже просто скорее чудом, чем правилом", - сказала Гришина.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Вместе с тем, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце", провести реформу и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки