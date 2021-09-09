Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
"Наблюдательная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон 09.09.2021 года провела верификацию последствий указанного обстрела. В ходе нее установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, в частности, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры - повреждение гражданского дома, автомобиля и прилегающей территории. Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности", - следует из сообщения.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.