Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль. ФОТОрепортаж

8 сентября 2021 года, в период времени с 18.30 до 19.12, из направления временно оккупированного населенного пункта Красный Лиман вооруженные формирования Российской Федерации с применением ствольной артиллерии 122 мм обстреляли село Кряковка на Луганщине.