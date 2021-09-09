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Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий

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Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий
Верховная Рада сделала ещё один шаг к усовершенствованию пенсионного законодательства.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, на заседании в четверг народные депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства.

За такое решение - 317 присутствующих.

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Парламентарии также 298 голосами сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроектом предлагается:

с 1 января 2022 определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

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Топ комментарии

  • rock-n-roll
    Индексация уже была ежегодной с 1 марта 2018 года.
    Зелёные ушлёпки её отменили, теперь приняли с 1 марта 2022 года.
    Прогресс на лицо!
  • Aleks Wav
    А чем их не устраивала старая индексация,которая была лучше для людей?
    Тем,что была принята при Порошенко?!!!
    Зебилье, лючшебы свою ненависть направляли на врагов Украины,а не более успешных попередников!
    Как много расеян в ВРУ! И в Украине!
    Для понимания :"расеянин"- это диагноз,а не место проживания.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Сам прочёл---удивился. Ведь было это в 2018г. Принято в смысле. И лично мне св марте 19г добавили 400гр с копейкой там, что удивило, так то что именно 11% и вышло. А вот уже в 20г добавилось 360гр, а текущем году 340гр. Что с трудом влезло в 8%. А ведь идиоту ясно, что с увеличением пенсии, любая следующая сумма добавки должна превышать предыдущую! Дешёвка всё и фуфло задним числом провозглашать давно известное, но борзо жухая и так зашуганых пенсов. У нас на минималке 3 миллиона, а это 1867гр, и ещё 3 миллиона пенсов от 1900 до 2300гр. Это изгои общества. И при том что стаж у данной категории есть. Многих знаю со стажем 40-45лет, пенсуха 3 тыс. гр на сегодня причём с учётом добавлений в марте последних 3 лет! 6 миллионов граждан за чертой выживаемости---это позор государству и обществу!
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