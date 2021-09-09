Рада одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, на заседании в четверг народные депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства.
За такое решение - 317 присутствующих.
Парламентарии также 298 голосами сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
Законопроектом предлагается:
с 1 января 2022 определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий;
назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.