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У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может, это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук

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У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может, это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине неплохие, однако у украинцев есть большое желание не вакцинироваться.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ рассказала о возможных причинах побаивания граждан вакцинироваться.

"Относительно вакцинации. Здесь есть неплохие темпы. За прошедшую неделю сделали 857 тысяч прививок. Если еженедельно делать такое количество прививок, то это неплохие темпы. Другой вопрос, что у украинцев, к сожалению, настолько большое нежелание вакцинироваться ... Я просто не могу это объяснить", - подчеркнула парламентарий.

"Может, это какой-то травматический опыт вакцин времен Богатыревой", - добавила Кравчук.

Не последнюю роль в этом, считает нардеп, сыграли социальные сети.

"Люди привыкли считать: то, что где-то написано, - это уже правда. А конспирология всегда лучше заходит, чем сухая правда. Поэтому это какая-то комплексная история", - добавила она.

Подробнее читайте в интервью с Евгенией Кравчук для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Ну да, конспирология с..ка:
    1. Необходим будет один укол новейшим экспериментальным препаратом , который вас надежно защитит (абсолютно безопасный)
    2. Одного мало - но два точно помогут.
    3. На всякий случай приняты законы, которые освобождают от ответственности производителей вакцин и медицинский персонал (от любых последствий). Ну оно и понятно - мало ли что будет через полгода-год.
    4. Уже два - не гарантируют защиту (болеют пачками все равно), нужно 3. Идут разговоры 4й укол должен точно защитить.

    Во всем виновата богатырева.
  • Паравоз
    большое нежелание вакцинироваться ...
    В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3319
    Еще не окончательно отупели!
  • Jorge Escobar
    вообще не испытаны, еще не родился ни один ребенок, зачатый от вакцинированых родителей
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