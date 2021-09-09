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"Тищенко - озабоченная обезьяна, тянул меня с трибуны, и теперь Зеленский дал команду Арахамии меня отстранить от заседаний", - Лерос

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"Тищенко - озабоченная обезьяна, тянул меня с трибуны, и теперь Зеленский дал команду Арахамии меня отстранить от заседаний", - Лерос
Нардеп Гео Лерос прокомментировал инициативу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о его отстранении от заседаний парламента.

Об этом нардеп Лерос сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский дал команду Арахамии осуществить отстранение меня от заседаний Верховной Рады "якобы" из-за драки с Тищенко! Представьте цинизм этих уродов! Посмотрите видео, не было никакой драки! Эта озабоченная обезьяна, которая в девяностые торговала героином, ворвалась на трибуну и пыталась меня куда-то тянуть ... где тут драка?" - подчеркнул нардеп.

По его словам, Зеленский "придумал интересный инструмент, чтобы не слышать его критики в зале".

"На меня каждый раз будет бросаться это животное, после чего меня на 5 заседаний лишать права посещать заседания Рады! Это новые стандарты Зеленского, привыкайте! Януковичу такое даже не снилось!" - подытожил Лерос.

Напомним, сегодня "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

Также читайте: Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов

Топ комментарии

  • Панас Стець
    Лерос говорить все правильно на 100%.
  • Алекс Мышкевич
    Лерос молодец !

    "Озабоченная обезьяна" Тищенко

    точнее не скажешь ! "Тищенко - озабоченная обезьяна, тянул меня с трибуны, и теперь Зеленский дал команду Арахамии меня отстранить от заседаний", - Лерос - Цензор.НЕТ 2979
  • Чайка Київ
    Кум, "самого" дерькака.
    "Оказывается, Ермак и Тищенко-кумовья. А нам обещали что кумовства во власти не будет"

    "Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос - Цензор.НЕТ 8431
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