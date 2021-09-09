"Тищенко - озабоченная обезьяна, тянул меня с трибуны, и теперь Зеленский дал команду Арахамии меня отстранить от заседаний", - Лерос

Нардеп Гео Лерос прокомментировал инициативу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о его отстранении от заседаний парламента.

Об этом нардеп Лерос сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский дал команду Арахамии осуществить отстранение меня от заседаний Верховной Рады "якобы" из-за драки с Тищенко! Представьте цинизм этих уродов! Посмотрите видео, не было никакой драки! Эта озабоченная обезьяна, которая в девяностые торговала героином, ворвалась на трибуну и пыталась меня куда-то тянуть ... где тут драка?" - подчеркнул нардеп.

По его словам, Зеленский "придумал интересный инструмент, чтобы не слышать его критики в зале".

"На меня каждый раз будет бросаться это животное, после чего меня на 5 заседаний лишать права посещать заседания Рады! Это новые стандарты Зеленского, привыкайте! Януковичу такое даже не снилось!" - подытожил Лерос.

Напомним, сегодня "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

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