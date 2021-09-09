Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работников заведений образования: "Педагоги вакцинируются медленными темпами"

Министерство здравоохранения намерено пересмотреть норму относительно работы заведений образования при 80% вакцинированных педагогов и сотрудников.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас норма о вакцинации 80% персонала школ пересматривается, поскольку мы понимаем, что времени, которое мы выделили на вакцинацию педагогов, недостаточно, педагоги вакцинируются медленными темпами. Сейчас мы эту норму будем ослаблять - в "желтой" и "оранжевой" зонах будем считать 80% вакцинированных, по крайней мере, одной дозой",- сказал он.

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Кузин добавил, что в "красной" зоне не планируется закрывать школы при условии 80% вакцинированных двумя дозами.