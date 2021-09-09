81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
Положительно к президенту России относятся только 15% опрошенных.
Среди лидеров негативного отношения украинцев также - захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко. К нему плохо относятся 59% украинцев.
Лучше всего украинцы относятся к к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% – положительно, 19% – отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% и 19% соответственно).
Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценивают 57% опрошенных, отрицательно – 19%, президента Польши Анджея Дуду – 54% и 10% соответственно.
Опрос проводился 2-4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. 2500 респондентов опросили методом телефонного интервью с использованием компьютера. Погрешность не превышает 2%.