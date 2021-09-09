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СНБО разрабатывает Стратегию морской безопасности до 2031 года

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СНБО разрабатывает Стратегию морской безопасности до 2031 года
Совет нацбезопасности разрабатывает 10-летнюю стратегию развития украинских Военно-морских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта Стратегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при ее разработке в Аппарате СНБО Украины были учтены все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий.

"Также было отмечено, что морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества. В частности морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балтийско-Черноморского региона и международной морской безопасности, ведь агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Леонід Мефодовський
    А яка стратегія зараз???
    Де "Нептуни"???
    За два роки жодної батареї...
    Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???
  • Дмитрий Ч
    А СНБО случайно не хочет рассмотреть возросшее количество обстрелов, убитых и раненых?! Которые прямо сейчас в сентябре 2021?! Или то все муйня по сравнению с планом найвеличнішого на 2031год?
  • Vectorzahidniy
    Имея предателей в ОП, на которых только ленивый не тычет пальцем, они какую-то стратегию разрабатывают! Зачем?
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