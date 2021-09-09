Горсовет Кривого Рога просит Раду назначить выборы мэра. ДОКУМЕНТ

Горсовет Кривого Рога обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы в связи со смертью Константина Павлова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Криворожского городского совета.

"В соответствии с частью третьей статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича", - говорится в обращении, подписанном секретарем горсовета Юрием Вилкулом.

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В горсовете считают, что выборы городского головы Кривого Рога Верховная Рада может назначить на март 2022 года.





Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.