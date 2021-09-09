Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая

Завтра, 10 сентября, ВСК ВРУ по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины проведет заседание в закрытом режиме по вопросу "вагнеровцев".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава комиссии, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с 14:00 до 15:30 в закрытом режиме ВСК заслушает материалы по вопросу "вагнеровцев". Члены ВСК ознакомятся с тайными материалами исследования по данному вопросу.

В 15:30 запланирован брифинг для представителей СМИ по результатам заседания ВСК в закрытом режиме.

"Завтра мы обнародуем результаты работы, информацию относительно кейса "вагнеровцев" в максимальном объеме, который может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с россиянами, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности", - отметила Безуглая.

Также по ее информации, с 16:00 до 17:30 запланировано заседание ВСК в открытом режиме.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

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