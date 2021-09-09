Посол Латвии Пойканс о членстве Украины в ЕС: Одни страны против расширения, другие - не хотят проблем
Об этом в интервью "ЕП" заявил посол Латвии в Украине Юрис Пойканс, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, когда Украина станет членом Евросоюза, Пойканс ответил: "Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах. Ведь сегодня у нас нет общего понимания в Европейском Союзе о европейской перспективе Украины. Однако, как вы знаете, Латвия подписала двустороннее соглашение с Украиной, где мы поддерживаем членство вашей страны в Европейском Союзе".
По его словам, членство в ЕС - вопрос консенсуса 27 стран. И пока его не будет очень трудно говорить о каких-то сроках.
"Эти 27 стран имеют очень разные взгляды на Украину, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза. Но и это не все - те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС такие государства, которые уже готовы к вступлению. Никто не хочет получать новые проблемы", - подчеркнул посол.