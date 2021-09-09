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Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям"

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Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям"
В Российской Федерации надеются, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы знаем, то проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - выразил надежду Песков.

По его уверению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - добавил Песков.

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Топ комментарии

  • Antonio Meccanico
    Лише бізнес, ніякої політики, ога. І звісно ніякого цинізму.

    Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Команда буде дружно займатися анонізмом на фото Північного Потоку 2.?
  • frerivoskil inua
    Подивимось після виборів у Німеччині... Фрау макрель свій куш взяла і можливо, як у них ведться, посаду в дочірній компанії газпрому.
    Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
    Ще не вечір, як то кажуть...
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