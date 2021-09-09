Ситуация на Донбассе резко обострилась, ранены и травмированы 10 воинов. Зеленский демонстративно никак не комментирует агрессивные действия РФ, - Бутусов

Обстановка на фронте резко обостряется. С 1 августа по 8 сентября потери украинских войск составили 16 человек погибшими, в том числе 9 - по боевым причинам, и 6 - по небоевым.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Резко обостряется обстановка на фронте - в результате многочисленных обстрелов по всей линии фронта ранено и получило боевые травмы 10 украинских воинов. С 1 августа по 8 сентября потери украинских войск составили 16 человек погибшими, в том числе 9 - по боевым причинам, и 7 - по небоевым. Причины боевых потерь: 7 - погибших в результате огня из стрелкового оружия и снайперов, 2 - в результате попадания противотанкового ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, с 1 августа по 8 сентября потери ООС составили 40 человек ранеными, в том числе 36 по боевым причинам (в основном осколочные ранения в результате огня артиллерии, минометов, гранатометов), и 4 по небоевым.

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Кроме того, добавил журналист, есть информация, что от 8 до 10 украинских воинов получили контузии, ранения и боевые травмы.

"Россия наносит все более частые и прицельные удары по украинским воинам и по населенным пунктам - только за 7 сентября миссия ОБСЕ насчитала 1500 "нарушений перемирия" за один день. Данные ОБСЕ неполные, большие участки линии фронта они просто не могут контролировать из-за ограниченных возможностей миссии, ведь россияне не дают им организовать полноценный мониторинг днем и ночью", - отметил Бутусов.

Журналис подчеркнул, что смена командования ООС не привела к сокращению напряженности и масштабу перестрелок, потому что обстрелы провоцируются именно российским командованием.

В течение июля-августа российская артиллерия нанесла прицельные удары по командно-наблюдательным пунктам и тыловым базам четырех украинских батальонов из состава 57,58, 28, 25 бригад.

"Однако по распоряжению Офиса Президента украинская артиллерия пока не нанесла ни одного адекватного удара по российским штабам такого же уровня. Это дает оккупантам уверенность в своих силах и провоцирует дальнейшую эскалацию.

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Следует отметить, что руководство Украины демонстративно никак не комментирует агрессивные действия России и потери украинских воинов. Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак никак не комментируют обострение на фронте. Президент Зеленский, который ранее часто прилетал на фронт с визитами для проведения фотосессий, после начала обстрелов ни разу не посетил украинские позиции, не был на местах обстрелов, и не сделал ни одного заявления, даже после обстрела оккупантами украинского города Авдеевка", - отметил главред Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация на фронте требует серьезного анализа и принятия более активной тактики, которая покажет российскому командованию, что это обострение дорого обойдется врагу.

"Любую дипломатию Путин воспринимает как слабость, Россия понимает только один язык - гаубичные снаряды и минометные мины", - подытожил Бутусов.

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