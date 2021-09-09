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Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин

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Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин
Привитым гражданам, которые контактировали с больным COVID-19, не нужно идти на самоизоляцию.

Об этомзаявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас происходит обновление приказа о порядке эпидемиологического надзора за коронавирусной болезнью. В соответствии с этим, люди получивший полный курс вакцинации, не будут нуждаться в самоизоляции (в случае, если контактировали с лицом, у которого подтвержден COVID-19 - ред). Но в случае появления симптомов они должны обязательно пройти тестирование или методом определения антигена к COVID-19 или ПЦР методом ", - сказал Кузин.

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Топ комментарии

  • Oleg Bakhtin
    Погодь, так вакцина ж не от заражения защищает, а от ИВЛ. То есть как это - без самоизоляции? То есть и дальше заражать остальных? Они вообще о здоровье других думают? )))
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Антиваксерам как-то похрен. Это ваксеры всег говном обкидывают типа непривитые заразу разносят. Но как выяснилось привитые тоже. Только вот наше правительство ведет себя непоследовательно. Получается непривитый не имеет право заразу разносить, а привитый это может делать спокойно.
  • Привет
    От ИВЛ она тоже как выяснилось не спасает...и от склеить ласты тоже...😀
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