Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин

Привитым гражданам, которые контактировали с больным COVID-19, не нужно идти на самоизоляцию.

Об этомзаявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас происходит обновление приказа о порядке эпидемиологического надзора за коронавирусной болезнью. В соответствии с этим, люди получивший полный курс вакцинации, не будут нуждаться в самоизоляции (в случае, если контактировали с лицом, у которого подтвержден COVID-19 - ред). Но в случае появления симптомов они должны обязательно пройти тестирование или методом определения антигена к COVID-19 или ПЦР методом ", - сказал Кузин.

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