Кабмин может ужесточить карантин на заседании 15 сентября, - Ляшко

По состоянию на 9 сентября, в Украине есть основания вводить желтый уровень эпидопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ожидаем, что ориентировочно в среду (15 сентября. - Ред.) Кабмин также рассмотрит внесенные Минздравом изменения в постановление Кабмина о переходе областей к желтому, оранжевому или красному карантинному уровню… для работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина", - рассказал глава Минздрава.

По словам министра, если изменения в постановление Кабмина одобрят, оно вступит в силу не ранее, чем через семь дней.

"Сначала правительство принимает изменения в постановление относительно определения желтого и красного уровней эпидемической опасности, после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны на желтый уровень эпидемической опасности, которое вступит в силу через семь дней", - объяснил он.

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