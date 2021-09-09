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Сроки начала поставок газа по "Северному потоку-2" зависят от позиции немецкого регулятора, - Захарова

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Сроки начала поставок газа по "Северному потоку-2" зависят от позиции немецкого регулятора, - Захарова
Начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" зависит от решения профильного немецкого регулятора. Российская сторона надеется, что оно будет получено в ближайшее время.

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему маршруту", - отметила она.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Немцы пунктуальны. Так что думаю немецкий регулятор кацапов не подведет.
  • Олександр Иванов
    У дурнів ворогів не буває. Все добре описано у пісні з фільму "Буратино". "На дурака не нужен нож. и т.д."
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тобто німецький регулятор у колінно-ліктьова щкюе не поставлений, як Мєркєль? 😊 ОЦЕ і єдемократія!
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