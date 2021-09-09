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Молдова ужесточает ограничения для непривитых граждан: Запрещено посещать рестораны, бары и культурные мероприятия

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Молдова ужесточает ограничения для непривитых граждан: Запрещено посещать рестораны, бары и культурные мероприятия
Национальная комиссия Молдовы в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом приняла решение усилить карантинные ограничения для непривитых граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Новые ограничения будут включать запрет для непривитых людей посещать рестораны, бары и культурные мероприятия и будут действовать с 10 сентября по 31 октября.

Отмечается, что в Молдове с начала пандемии зарегистрировано 272 325 случаев заболевания Covid-19, из которых 6 466 человек умерли.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Какой-то треш. Только вдуматься в Молдове за более чем полтора года пандемии ковидом переболело 6,8% населения. Смертность от него составила 0,16%. Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид. В той же Молдове в 2020 году от онко заболеваний умерло 0.11% населения за год, что в пересчете на полтора года составляет приблизительно те же 0,16%. Но за онко больніх даже никто и не муркнул, а ковидобесие продолжается
  • Серая Лиса
    А в бары и рестораны ходят слушать радио?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А я знаю, что вы с Валериком большие манипуляторы. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 7587 А если в семье никто не заболел ковидом и не умер - что тогда? Заметьте за полтора года. Заметьте, без всяких прививок. А если человек после прививки умрет - Вам от этого легче будет? И тут также неважно какой процет смертности от прививок. Он же в семье умрет. Видите какая хорошая штука демагогия. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 9951
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