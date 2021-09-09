Польша готова наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушом Моравецким ситуацию со смертью украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицией. Польша обещает наказать виновных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отметил премьер, попытки посеять недопонимания между польским и украинским обществами обречены на провал.

"История трагической смерти украинца Дмитрий Никифоренко, когда украинцы и поляки вместе выказали свою позицию касательно насилия, тому подтверждение", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что дипломаты взаимодействуют с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Никифоренко.

"Уверен, польская и украинская стороны приложат максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности. Такая же позиция и у господина премьер-министра Польши, он также настроен чрезвычайно решительно и быстро привлечь виновных к ответственности, если их вина будет доказана", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

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