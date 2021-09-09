Апелляционный суд РФ оставил в силе приговор главе Меджлиса Чубарову - 6 лет лишения свободы

Российский апелляционный суд в Сочи утвердил приговор председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову- лишение свободы сроком на 6 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи заочно рассмотрел апелляционное заявление обвинения и защиты на приговор председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Лишение свободы сроком на 6 лет осталось в силе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат Николай Полозов был отстранен судом от защиты и участвовал в заседании в качестве слушателя и заявителя апелляции.

Полозов обратил внимание, что если раньше сторона обвинения просила суд продлить срок наказания с 6 до 9 лет, то сегодня, она отказалась от увеличения срока наказания. По его данным, адвокат по назначению настаивала на отмене приговора за нарушение права на защиту, однако доводы защиты судом выслушаны ни были.

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Напомним, ранее Полозов был отстранен от защиты Чубарова в так называемом "Верховном суде" Крыма. Несмотря на отстранение от защиты головы Меджлиса, Полозов подал апелляционную жалобу на решение "Верховного суда" Крыма в деле Чубарова. (УПК РФ позволяет обжаловать судебное решение не только обвиняемому и его защитнику, но и "другому лицу, чьи права и законные интересы нарушены вынесенным судебным решением"). К удивлению адвоката, его жалоба была принята, и ему позволили ознакомиться с полным объемом уголовного дела.

Как отметил Полозов, следующим этапом судебного слушания является четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, после чего при нежелательном решении будет обращение в ЕСПЧ.

"Идеальный кейс для ЕСПЧ. В рамках нашей стратегии "собери и зафиксируй как можно больше нарушений на каждой стадии" мы идем с перевыполнением плана", - прокомментировал юрист.

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Напомним, в конце марта 2020 так называемый "следком России по Крыму" заочно предъявил обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Уголовные дела были возбуждены по части 1 статьи 212 ( "организация массовых беспорядков"), частью 2 статьи 280.1 и частью 1 статьи 280.1 УК России ( "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России"), которую позже отменили из-за декриминализацию статьи .

6 июня 2021 так называемый "Верховный суд" Крыма назначил Чубарову 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и 200 часов исправительных работ (отменены в связи с декриминализацией соответствующей статьи).