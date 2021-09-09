Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Один воин тяжело ранен, с начала суток зафиксировано 9 российских обстрелов, в т.ч. из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

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Один воин тяжело ранен, с начала суток зафиксировано 9 российских обстрелов, в т.ч. из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении населенного пункта Гранитное российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы по позициям наших войск. 

Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции ВСУ вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска 4 раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465








    tZE inform

    @tZEinform

    ·51 мин

    Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
  • Ksenia VB
    Блін, аж бридко читати новини.
    Армія ПРИНИЖЕНА.
    І вилупком зеленським, і кацапами.
  • Чайка Київ
    Боже, поможи нашому захисникові
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