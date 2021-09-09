Бывшему "смотрящему" по киевскому СИЗО предъявлено обвинение за торговлю наркотиками, - Нацполиция

Среди подозреваемых - лица, содержащиеся в СИЗО, и жители нескольких областей. Часть полученных от сбыта наркотиков средств фигуранты тратили на развитие "бизнеса", остальные - на пополнение "общака".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "Установлено, что 30-летний осужденный за убийство ребенка благодаря связям в криминальных кругах получил статус так называемого "смотрящего" по СИЗО. Пользуясь авторитетом среди иждивенцев, организовал деятельность группировки. В его состав вошли арестованы и жители нескольких областей.

"Специализировались" они на поставках и сбыте наркотических и психотропных веществ в спецучреждения путем "кувырков". Часть полученных средств фигуранты тратили на развитие "бизнеса", остальные - на пополнение "общака"".

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"В июле этого года злоумышленникам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307);

- незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (ч. 4 ст. 321).

"Смотрящим" по СИЗО также инкриминировали установления и распространения преступного воздействия (ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины)" - говорится в информации.

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"В ходе следствия были получены доказательства причастности подозреваемых к совершению еще одного преступления. Вчера, 8 сентября, следователи ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении "смотрящему" и его сообщникам. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

За совершенные преступления фигурантам грозит до 15 лет заключения", - резюмировали в Нацполиции.









