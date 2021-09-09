Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине. ФОТОрепортаж
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Офицеры СБУ не пострадали. Российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Следователи СБУ собирали в Трехизбинке доказательства, подтверждающие вину оккупантов в обстрелах мирных населенных пунктов на линии разграничения, когда их накрыло огнем.
По предварительным данным, оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.
Сотрудники СБУ не пострадали во время обстрела. Сейчас они собирают доказательства по делу о вчерашнем обстреле украинских позиций. Это уже 64-е дело, которое СБУ с начала года открыла по факту обстрелов в Луганской области.