Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине. ФОТОрепортаж

Офицеры СБУ не пострадали. Российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи СБУ собирали в Трехизбинке доказательства, подтверждающие вину оккупантов в обстрелах мирных населенных пунктов на линии разграничения, когда их накрыло огнем.

По предварительным данным, оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.

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Сотрудники СБУ не пострадали во время обстрела. Сейчас они собирают доказательства по делу о вчерашнем обстреле украинских позиций. Это уже 64-е дело, которое СБУ с начала года открыла по факту обстрелов в Луганской области.















