Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам, Финляндия - ввела ограничения

Правительство Норвегии разрешило въезд украинским туристам, получившим обе дозы вакцины. Финляндия запретила въезд по ПЦР-тесту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на онлайн-карту МИД Украины.

В Норвегию въезд разрешен полностью вакцинированным гражданам Украины, имеющим соответствующие сертификаты COVID-19, выданные Украиной в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (EU Digital COVID Certificate).

Те, у кого нет такого сертификата, должны показать отрицательный результат теста на Covid-19, сделанный не позднее чем за 24 часа до пересечения границы. Также они должны до поездки зарегистрироваться в цифровом реестре путешествий, сдать тест на Covid-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту и оставаться на карантине в отеле.

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В Финляндию можно въезжать только после того, как со дня получения второй дозы Covid-вакцины пройдет 2 недели. По ПЦР-тесту въезжать нельзя. Финляндия признает 7 вакцин: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, BIBP/Sinopharm, Covishield и CoronaVac.