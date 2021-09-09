Закон про олигархов заработает полностью в апреле 2022 года, - Малюська

Закон об олигархах частично может заработать в Украине в октябре, но полностью вступит в силу в апреле 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "24 каналу".

Журналист спросил, когда "определят первого олигарха", если во втором чтении законопроект народные депутаты поддержат в сентябре.



"Далее будет процедура подписания президентом, публикация. То есть примерно в октябре закон вступит в силу и через пол года он будет полностью активным законом – до апреля. ...Как раз тогда будет период, в течение которого они смогут добровольно избавиться от статуса олигарха, участия в политической жизни. Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", – объяснил Малюська.

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По его словам, у тех, кто соответствует статусу олигарха, "связь с политикой должна быть потеряна или финансирование политических партий должно прекратиться".



"Мы понимаем, что отдельное финансирование политических партий осуществляют не в открытом режиме. Там никто не говорит: "Я олигарх, вот вам чемодан денег, распишитесь". Безусловно, оно проходит в скрытом режиме, но опять же это риски. Если это скрытый режим, все равно можно иногда доказать. На это у нас есть финансовый мониторинг и спецслужбы", – отметил министр.



Он утверждает, что "осуществлять даже скрытое финансирование политических партий будет рискованно, поскольку этот факт может все равно вылезти" на Совете национальной безопасности и обороны.



"Это может иметь негативные последствия, если закон примут в нормальной редакции. Единственный выход для олигарха – реально, а не придумано, отойти от политики, потому что последствия будут плохими", – заявил Малюська.

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