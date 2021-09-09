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За лето в стране зафиксировано 5 случаев заражения лихорадкой западного Нила, - ЦОЗ

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За лето в стране зафиксировано 5 случаев заражения лихорадкой западного Нила, - ЦОЗ
В Украине за лето зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В частности, вирус выявили в Киевской и Запорожской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"В течение лета 2021 на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них - в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один - на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрирован завезеный случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет) ", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, источником местных заражений могут быть дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

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Топ комментарии

  • Zero
    А лихорадки восточных ********* случайно не было??
  • Яр Холодний
    Після відкриття кордонів наші люди відчули свободу... Вон відвідують екзотичні країни, знайомляться з екзотичними звичаями, екзотичною природою, екзотичними людьми ... Звідти додому вони привозять екзотичні захворювання, з якими щедро діляться зі своїми оточуючими... А потім звичайні лікарі пробують бороться за їх життя зовсім неекзотичними засобами і методами...
  • Яр Холодний
    У нас малярія була в основному в басейні Дунаю і в Поліссі Але в 30-ті почалась масова боротьба - труїли личинок комарів у водоймах, осушували болота, відкривали протималрійні станції, вели постійний нагляд за людьми, проводили диспансеризацію... Набери в гуглі "Малярия в СССР" - там багато написано про це...
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