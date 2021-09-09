Новости

Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ"

9 37297
Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ"
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Путиным назвал РБ и РФ "родными государствами" и заявил, что их народы - "от одного корня".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы, практически единый народ, отд одного корня и россияне, и беларусы", - сказал Лукашенко при встрече с Путиным в Кремле.

Лукашенко и Путин обсуждают 28 программ сотрудничества. "Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали", - анонсировал Лукашенко.

Смотрите: Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках. ФОТОрепортаж

Сначала они провели переговоры в закрытом формате, после - отправились на рабочий обед.

Сегодняшняя встреча Лукашенко и Путина - пятая с начала года.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2434
  • Нина Лабунская
    С кем из этой "солянки" белорусы один народ ??? 😂

    Адыгея, Майкоп
    Алтай, Горно-Алтайск
    Башкортостан, Уфа
    Бурятия, Улан-Удэ
    Дагестан, Махачкала
    Ингушетия, Магас
    Кабардино-Балкария, Нальчик
    Калмыкия, Элиста
    Карачаево-Черкесская, Черкесск
    Карелия, Петрозаводск
    Коми, Сыктывкар
    Марий Эл, Йошкар Ола
    Мордовия, Саранск
    Саха, Якутск
    Северная Осетия-Алания, Владикавказ
    Татарстан, Казань
    Тыва, Кызыл
    Удмуртия, Ижевск
    Хакасия, Абакан
    Чечня, Грозный
    Чувашская, Чебоксары
  • 18c49ed2
    Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2833
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости