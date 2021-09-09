КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

Конституционный Суд открыл производство по конституционной жалобе бывшего директора ГБР Романа Трубы о несоответствии Основному закону положений закона "О государственном бюро расследований".

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявитель просит признать неконституционными положения закона "О Государственном бюро расследований", согласно которому директор ГБР увольняется с должности президентом Украины со дня вступления в силу настоящего закона, в частности то, что полномочия директора ГБР, первого заместителя директора ГБР и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно. Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего закона назначает временно исполняющего обязанности директора ГБР, который имеет полномочия директора ГБР, предусмотренные законом Украины "О Государственном бюро расследований", - сообщила Совгиря.

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Напоминаем, 27 декабря 2019 года президент Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР.

27 января 2020 года Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности "было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

4 февраля Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Новый иск с требованием признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, и восстановить Трубу в должности, поступил в Окружной административный суд Киева 5 февраля.

12 июня 2020 года Верховный суд отказал Трубе в удовлетворении иска.

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