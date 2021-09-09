Уруский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения

Платформа станет дискуссионной площадкой ля взаимодействия оборонных предприятий, в/ч и государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Платформа должна обеспечить:

реализацию единой политики в сфере гособоронзаказа, оборонной промышленности и авиакосмической деятельности;

взаимодействие силовых структур, в/ч, оборонных предприятий и органов госуправления;

обработку конкретных предложений по развитию вооружения и военной техники.

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Координационная платформа будет регулярно проводить заседания на базе Минстратегпрома. Первое заседание запланировано на начало октября 2021 года.