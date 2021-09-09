Новости • Агрессия России против Украины

Уруский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения

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Уруский инициирует создание Координационной платформы по вопросам вооружения
Платформа станет дискуссионной площадкой ля взаимодействия оборонных предприятий, в/ч и государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Платформа должна обеспечить:

  • реализацию единой политики в сфере гособоронзаказа, оборонной промышленности и авиакосмической деятельности;

  • взаимодействие силовых структур, в/ч, оборонных предприятий и органов госуправления;

  • обработку конкретных предложений по развитию вооружения и военной техники.

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Координационная платформа будет регулярно проводить заседания на базе Минстратегпрома. Первое заседание запланировано на начало октября 2021 года.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Бесполезная контора, созданная по принципу "абы хоть шо-то сотворить" на бюджетные деньги, имитирует бурную деятельность ( знову ж таки на бюджетные деньги) , шоб как-то оправдать свое существование.
  • Fedir Syzyi
    Які результати всієї цієї бурхливо діяльності - наприклад, оборонне замовлення на цей 21 рік прийняте хоч???!!!
  • 18c49ed2
    Они, судя по всему, считают, что солдаты на нуле должны на агрессию кацапья отвечать исключительно дискуссией.
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