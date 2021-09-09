Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика

Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось пойти на компромисс с бизнесом в вопросе строительства и функционирования Северного потока-2, чтобы ввести санкции против России.

Об этом заявил президент Польши в 2009-2005 гг. Александр Квасьневский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Меркель была хорошим адвокатом Украины в Европе. Она боролась за санкции против России. <...> Но я хорошо знаю, что большинство бизнеса в Германии с самого начала были против санкций. Думаю, без Меркель этих санкций против России не было бы. И Северный поток-2 - это был ее шаг к тому, чтобы конфликт с немецким бизнесом немножко уменьшить. Это политика, к сожалению. Я очень не доволен этим решением, оно крайне негативно влияет на Украину, на Польшу также", - отметил Квасьневский.

Читайте: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить уже 1 октября, - Bloomberg

Также бывший президент Польши посоветовал Владимиру Зеленскому после выборов в Германии как можно быстрее вступать в диалог с новым канцлером, который заменит Ангелу Меркель на посту.