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В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу. ФОТО

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На этих выходных Днепр отметит День города. Одним из сюрпризов программы мероприятий станет уникальное свето-лазерное шоу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наше місто".

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу 01

Инсталляция Dnipro Light Flowers синхронно зажжет пять заводских труб, расположенных на территории индустриального парка Industrial Park "Innovation Forpost". Это будет географически самая большая в мире постиндустриальная световая инсталляция, которая работает как единая система.

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу 02

"С помощью лазеров трубы, которые ранее дымили, получают новый образ цветущих цветов — символа жизни и развития", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в повседневном режиме подсветка будет более сдержанной, а в определенное время каждый вечер будет происходить 5-минутное лазерно-световое шоу с музыкальным сопровождением.

В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу 03

Шоу огня, света и лазеров состоится 11 сентября в 22:15 на Фестивальном причале.

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