Работников бюджетной сферы на оккупированных территориях, получивших паспорт РФ, заставляют голосовать на выборах в Госдуму, - Денисова

Жителей оккупированных территорий принуждают участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации. В случае отказа - им угрожают штрафами и увольнениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова заявила в эфире телеканала "Дом".

По ее словам, оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.

Она добавила, что около месяца в ОРДЛО действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта РФ, как же им проголосовать", - заявила Денисова.

По ее словам, жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выдали около 600 тысяч паспортов.

"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", - добавила омбудсмен.

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