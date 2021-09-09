Польша заинтересована в добыче газа в Украине, - премьер Моравецкий
Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, что позволит стать независимыми от России", - сказал Моравецкий во время совместной пресс конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках XXX экономического форума в польском Карпаче.
Напомним, накануне польская PGNiG купила украинскую компанию "Карпатигазвидобування". Она владеет лицензией на добычу газа на Библивской площади, находящейся на западе Украины, рядом с польской границей.
С точки зрения геологии эта территория является аналогом Перемышля, крупнейшего в Польше месторождения природного газа, которое PGNiG эксплуатирует уже более 60 лет.