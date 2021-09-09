Главные новости 9 сентября: обострение на Донбассе, Тищенко попытался вытолкать Лероса с трибуны

Российские оккупанты активизировались на Донбассе, "слуга народа" Тищенко пытался вынести Лероса с трибуны, а наказать собираются обоих, в Украине вводят "зеленые" и "желтые" сертификаты вакцинации - главные новости 9 сентября

Обострение на Донбассе

Обстрелы с каждым днем все сильнее: сегодня утром "Укрзализныце" даже пришлось эвакуировать со станции на Донбассе сотрудников и ограничить движение поездов. Данные о количестве раненых разнятся: по одной информации - их шестеро, и они находятся в госпитале в Харькове в удовлетворительном состоянии, по другим данным раненых - десять. Оккупанты повредили жилой дом и автомобиль, а кроме этого, под обстрел попала следственная группа СБУ - сотрудники спецслужбы как раз собирали доказательства российской агрессии.

Тищенко попытался вытолкать Лероса с трибуны Рады

Внефракционный депутат Лерос выступал с трибуны Рады и говорил о деле "вагнеровцев". Его выступление не понравилось "слуге народа" Тищенко - впоследствии тот заявил, что Лерос якобы матерился и оскорблял президента. Тищенко попытался вытолкать Лероса с трибуны. Завязалась потасовка, спикер объявил перерыв.

Глава фракции СН Арахамия убеждает отстранить от нескольких заседаний обоих участников инцидента: и Лероса, и Тищенко - при том, что именно Тищенко попытался применить к Леросу физическую силу. Вопрос будет решать регламентный комитет, в том числе проанализируют выступление Тищенко.

Раскол в "Голосе"

О создании объединения "Справедливость" 11 нардепов, которые добровольно вышли из "Голоса", заявляли еще в июне. Но теперь они разослали письмо в СМИ с просьбой не ассоциировать их с партией "Голос" - и вот глава "Голоса" Кира Рудык просит журналистов игнорировать бывших соратников. Мол, они обещали, что если выйдут из партии - сдадут мандат, но ни один из них это обещание не выполнил.

Венедиктова в Нидерландах

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с родственниками погибших пассажиров сбитого над Донбассом рейса МН17.

Польша открыла въезд для украинцев

А чтобы не отсиживать в Польше 10-дневный карантин, нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Всего для въезда украинцев сейчас открыты 133 страны.

"Зеленые" и "желтые" сертификаты вакцинации

"Желтый" сертификат будут выдавать после получения одной дозы вакцины, "зеленый" - после двух. Оба сертификата будут использовать внутри страны. Также теперь тем, кто уже вакцинирован, не нужно отправляться на самоизоляциюпосле контакта с больным коронавирусом.

Кроме этого, Минздрав анонсировал проведение показательных рейдов по соблюдению масочного режима (начнут с аэропорта "Борисполь").

ЕСПЧ постановил, что хозяин страницы в Фейсбуке отвечает за комментарии

Суд решил, что владелец аккаунта в Фейсбуке несет ответственность за комментарии, которые другие пользователи оставляют под его открытыми постами в соцсети. Прежде всего это касается случаев использования языка ненависти.

Легкоатлетка Магучих опять сфотографировалась с россиянкой

На этот раз фото - групповое: кроме Магучих и российской спортсменки Ласицкене, на нем присутствуют и другие участницы соревнований Бриллиантовой лиги.