Одна доза вакцины не даст привилегий в "красной" зоне карантина, - главный санврач Кузин
3 22288
Привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне опасности не будут применяться к вакцинированным.
"При этом для "желтого" уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин.