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Одна доза вакцины не даст привилегий в "красной" зоне карантина, - главный санврач Кузин

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Одна доза вакцины не даст привилегий в "красной" зоне карантина, - главный санврач Кузин
Привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне опасности не будут применяться к вакцинированным.

"При этом для "желтого" уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин.

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Топ комментарии

  • Неопознанный объект
    Уже доказано на примере Израиля, что полностью вакцинированные делают тоже самое, что и не вакцинированные. Т.е. они "дохнуть, займають довго лижко и вытрачають забагато на сэбэ бабла"
  • Игорь Монахов
    В Израиле !!!!!!! Близько 60 відсотків пацієнтів з Covid-19 в ізраїльських лікарнях вакциновані. Схоже, вакцини більше не захищають. Чемпіон світу з вакцинації Ізраїль перетворюється на проблемну дитину. Країна з одним з найвищих показників вакцинації у світі зараз бореться з так званою четвертою хвилею.. 10 000 позитивних тестів на день.. 70% важких випадків ковіду в Ізраїлі - у повністю вакцинованих. Це спростовує твердження про високу ефективність вакцин.(с)
  • Игорь Монахов
    Я вот не знаю, неужели нет адекватных людей которые могут взять лист бумаги и ручку - и зайти в открытые источники инфы по вирусу, вакцинации, смертям ... и сделать анализ всего и понять что вспышки идут ТОЛЬКО в странах где массово вакцинируют народ !!! там где не вакцинируют - тишина и спокойствие .. Кто-то вскоре за эти смерти с режиссеров корона-шухера ответит !!!
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