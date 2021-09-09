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Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов. ВИДЕО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить оккупированные российскими силами Донецк и Луганск. Он отметил, что для этого будет достаточно соответствующего приказа президента.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Однако, как отметил Данилов, освобождение оккупированного Донбасса силовым путем приведет к большому количеству жертв.

"Наша армия может выполнить любую задачу... Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов - Цензор.НЕТ 9852
  • Fish Man
    Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда, - Данілов - Цензор.НЕТ 9844
  • Stes Sava
    Господин, пан, товарищ Данилов, уточните плиз, кто такую команду должен дать ибо тот кто обещал закончить войну на Донбассе давно сел в лужу вместе со свои обещанием!
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